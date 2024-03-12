Hazine ve Maliye Bakanlığı 27 Milyar 911,7 Milyon Lira Borçlandı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 27 milyar 911,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 20,75 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 973,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 685 milyon lira, net satış 4 milyar 611,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 10 milyar 402 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3493 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 25,34, bileşik faiz yüzde 26,94 oldu.

Nominal teklifin 29 milyar 461 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 752 milyon lira, net satış 8 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 26 milyar 873,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede toplam 27 milyar 911,7 milyon lira borçlandı.