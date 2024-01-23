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Hazine ve Maliye Bakanlığı 5.8 Milyar TL'lik Kira Sertifikası İhraç Etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 5.8 Milyar TL'lik Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 856 milyon 100 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracı yapılan kira sertifikasının itfa tarihi 17 Ocak 2029 olarak belirlendi. Satış tutarları bilgisi, hak kazanan bankalara Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5.8 Milyar TL\'lik Kira Sertifikası İhraç Etti
23.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:57
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyar 856 milyon 100 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 5 milyar 856 milyon 100 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 17 Ocak 2029 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: AA
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