Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhalesi Düzenleyecek - Son Dakika
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