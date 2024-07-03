Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin iddiaları yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki sunumuna ilişkin iddialarla ilgili yapılan açıklamada, sunumun tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu ve parti ayrımı yapılmadığı belirtildi. AK Partili belediyeleri hedef aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

03.07.2024 10:07
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in AK Parti'nin Kızılcahamam kampındaki sunumuna ilişkin iddialarla ilgili, "Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"AK Parti Kızılcahamam kampında Bakanımız Mehmet Şimşek belediye başkanlarına yönelik yaptığı sunum sonrası, perde arkası haberciliğiyle, yanlış içerikle yanlış haberler dolaşıma sokulmuştur. Sayın Bakanımızın yaptığı konuşma tüm belediyeleri kapsayan genel bir konuşma olup uyarıları da bu çerçevede tüm belediyeler içindir. Sayın Bakanımızın sunumu, parti ayrımı yapmaksızın, tüm belediyelerin genel borçluluğuyla ilgili olduğu için uyarılar da o bağlamda yapılmıştır. Parti belediyelerinin mali durumlarına ilişkin ayrı bir sunum yapılmamıştır. Bu çerçevede, AK Partili belediyeleri hedef aldığı yönündeki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in sunumuna ilişkin iddiaları yalanladı - Son Dakika

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