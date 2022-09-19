Hazine, 2 tahvil ihalesinde 26,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 26 milyar 721,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10,3, bileşik faiz 10,56 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 15 milyar 237 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 5 milyon lira, net satış 9 milyar 998,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 601 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 6 yıl (2184 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,78 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 3 milyar 849 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 896,5 milyon lira, net satış 1 milyar 823,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 849 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 26 milyar 721,79 milyon lira borçlandı.