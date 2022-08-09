Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı

09.08.2022 15:01
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 249,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 249,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (616 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,4, bileşik faiz 21,44 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 1 milyar 982 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 65 milyon lira, net satış 1 milyar 139,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 621 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 6 yıl (2226 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 3 milyar 868,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 212,5 milyon lira, net satış 2 milyar 160,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 761 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 9 milyar 249,7 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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