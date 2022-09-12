Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı

12.09.2022 15:26
Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 16 milyar 274,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 16 milyar 274,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,97, bileşik faiz yüzde 11,27 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 391 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 65 milyon lira, net satış 6 milyar 874,9 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 991 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 16 milyar 274,9 milyon lira borçlandı.

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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın ihale düzenleyecek Hazine yarın ihale düzenleyecek
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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