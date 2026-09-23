Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF raporunda gri liste riski bulunmadığını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF raporunda gri liste riski bulunmadığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF Değerlendirme Raporu'nda ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığının ve gri liste riskinin bulunmadığının FATF tarafından açıkça tescil edildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu tespitin raporda açıkça yer aldığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"
Kaynak: AA
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