Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 4 tahvil ihalesiyle ilgili detayları açıkladı. İlk ihalede 14 ay vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ve 6 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

09.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:38
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede, 14 ay (420 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

13 Şubat Salı günü düzenlenecek ilk ihalede ise 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Aynı gün 6 yıl (2303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA

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