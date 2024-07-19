Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya Tahvil İhalesi Düzenleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haftaya Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta 3 tahvil ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek, aynı gün TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de yeniden ihracı gerçekleştirilecek. İkinci ihalede ise 9 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek ve aynı gün kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

19.07.2024 15:41
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 22 Temmuz'daki ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

23 Temmuz'da düzenlenecek ihalede ise 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

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