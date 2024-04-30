Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 210,4 milyar liralık, haziranda 224,9 milyar liralık ve temmuzda 179,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde mayısta 146,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 210,4 milyar liralık, haziranda 150,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 224,9 milyar liralık ve temmuzda 116,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 179,7 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 140,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 50,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 19,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 207,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 11 milyar lirasının kamuya satışlardan ve temmuzda yapılacak iç borçlanmanın 166,7 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Mayısta 168,2 milyar lira, haziranda 161 milyar lira ve temmuzda 156,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 72,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)