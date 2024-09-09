Hazine İhalelerinde 49,6 Milyar Lira Borçlanma - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine İhalelerinde 49,6 Milyar Lira Borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 49 milyar 650,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede 12 ay vadeli devlet tahvili yeniden ihracı yapıldı. İkinci ihalede ise 4 yıl vadeli devlet tahvili ilk kez ihraç edildi.

09.09.2024 16:19
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 49 milyar 650,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz ve bileşik faiz yüzde 45,86 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 271 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 166 milyon lira, net satış 2 milyar 170,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 653 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir yüzde 12,50 kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,69 oldu.

Nominal teklifin 29 milyar 510 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 760 milyon lira, net satış 21 milyar 480,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 34 milyar 162 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 49 milyar 650,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

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