Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurumsal Yatırımcılara Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 17 Nisan 2024 valörlü, 15 Nisan 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 7 bin 726 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 10 bin 794 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
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Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
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