Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak

21.07.2022 23:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kara yolları için belirlenen ücretleri ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerinden tahsil edilen idari para cezalarında düzenleme yaptı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

45 GÜNDEN SONRA CEZA 4 KATINA ÇIKACAK

Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

21 MAYIS VE SONRASINDA YAPILAN GEÇİŞLERİ KAPSIYOR

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TEM Otoyolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Ücretli yollardan kaçak geçiş cezalarında süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak - Son Dakika

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