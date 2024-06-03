Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Düzenleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. İlk ihalede 7 yıl vadeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede ise 9 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracı yapılacak. Ayrıca 3 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

03.06.2024 15:57
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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