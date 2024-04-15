Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın 3 Tahvil İhalesi ve 1 Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın 3 Tahvil İhalesi ve 1 Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak. İkinci ihalede TLREF endeksli devlet tahvili yeniden ihracı yapılacak. Üçüncü ihalede sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Dördüncü ihalede ise TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

15.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:25
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın 3 Tahvil İhalesi ve 1 Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek - Son Dakika

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