Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Bonosu İhaleleri Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Bonosu İhaleleri Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve hazine bonosu ihaleleri gerçekleştirecek. İlk ihalede 9 ay vadeli hazine bonosu yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün, 7 yıl vadeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

07.07.2024 10:29
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve hazine bonosu ihaleleri gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Temmuz'daki ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA

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