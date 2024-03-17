Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhaleleri Düzenleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhaleleri Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede altın tahvili doğrudan satışı yapılacak. Üçüncü ihalede TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Dördüncü ihalede ise altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak.

17.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Dördüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhaleleri Düzenleyecek - Son Dakika

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