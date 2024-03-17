Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhaleleri Düzenleyecek

A101'de Satılacak Volta EV1 Elektrikli Araç Özellikleri ve Fiyatı

Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.