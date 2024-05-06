Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yarın Tahvil ve Kira Sertifikası İhalesi Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yapacağı ihalelerde 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili, 9 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ve 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

06.05.2024 15:39
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede, 9 yıl (3437 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA

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