Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti - Son Dakika
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Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti

05.04.2022 23:07
Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fiyat İstikrarı Komitesinin 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini ifadede ederek, "Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati başkanlığında düzenli olarak toplanan Komite, 4. toplantısında mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü masaya yatırdı.

Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikaların, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracağı değerlendirildi.

Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikalar oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının, tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verildi.

YORUMLAR
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Bakan Nebati: Piyasada işler elhamdülillah iyi, yıl sonunda enflasyon makul seviyeye düşer Bakan Nebati: Piyasada işler elhamdülillah iyi, yıl sonunda enflasyon makul seviyeye düşer Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkını yeniden ele alacağız Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkını yeniden ele alacağız

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti - Son Dakika


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