Hazine yaklaşık 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarındaki sabit kira getirili sertifika, 6 Temmuz 2022 valörlü ve 23 Haziran 2032 itfa tarihini kapsıyor.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.