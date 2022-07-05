Hazine yaklaşık 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
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Hazine yaklaşık 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

05.07.2022 15:39
Hazine yaklaşık 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarındaki sabit kira getirili sertifika, 6 Temmuz 2022 valörlü ve 23 Haziran 2032 itfa tarihini kapsıyor.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine yaklaşık 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika

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