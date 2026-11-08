Hazine yarın 2 ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden ihraç edecek - Son Dakika
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Hazine yarın 2 ve 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden ihraç edecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (672 gün) ve 4 yıl (1617 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek. Her iki ihale de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 4 yıl (1617 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

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