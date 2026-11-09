Hazine yarın 8 yıl vadeli tahvili yeniden ihraç edecek, kira sertifikası satacak

Hazine yarın 8 yıl vadeli tahvili yeniden ihraç edecek, kira sertifikası satacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 8 yıl (2877 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir ödemeli kira sertifikası da doğrudan satılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir ihale, bir doğrudan satışa imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 yıl (2877 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.
Kaynak: AA
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