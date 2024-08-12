Haziran Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,2'ye Yükseldi

Haziran Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 9,2\'ye Yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, haziran ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı ise 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu.

12.08.2024 10:40
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre, 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti. İş gücü bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Kaynak: DHA

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