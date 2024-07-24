Haziran Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 98 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 98 Arttı

Haziran Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 98 Arttı

Haziran ayında yapılan toplam kartlı ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1 trilyon 267,6 milyar TL oldu. Kredi kartı adedi yüzde 15, banka kartı adedi yüzde 7, ön ödemeli kart adedi ise yüzde 20 arttı. Toplam kart sayısı ise yüzde 12 artış göstererek 411,9 milyon adede ulaştı. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde büyüme oranı yüzde 105, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 65, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 132 oldu. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 101 artarak 349,7 milyar TL'ye yükseldi.

24.07.2024 10:52
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Haziran ayında yapılan toplam kartlı ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1 trilyon 267,6 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Haziran ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon, banka kartı sayısı 191,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96 milyon adet oldu.

2023 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15'lik, banka kartı adedinde yüzde 7'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 20'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 411,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı yüzde 98 artış gösterdi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1 trilyon 267,6 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 56,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 186,2 milyar TL'sinde banka kartları, 24,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 105, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 65 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 132 oldu.

İşlem adedi yüzde 17 arttı

Haziran ayında yapılan toplam kartlı ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 553,7 milyon adedinde banka kartları, 110,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 9 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 36 oldu.

İnternetten kartlı ödeme katlandı

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artarak 349,7 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 27 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 207,2 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14 oldu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 1.027,5 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 409,4 milyar TL oldu. Haziran ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haziran Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 98 Arttı - Son Dakika

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