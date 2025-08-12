Haziran'da Cari Açık 2 Milyar Dolar - Son Dakika
Haziran'da Cari Açık 2 Milyar Dolar

12.08.2025 11:10
TCMB, Haziran'da cari işlemler hesabının 2 milyar 6 milyon dolar açık verdiğini açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayında cari işlemler hesabının 2 milyar 6 milyon dolar açık kaydettiğini açıkladı.

TCMB, Haziran 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 18,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 63,3 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 0,1 milyar dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5 milyar 989 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 875 milyon dolar ve 5 milyar 15 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı Haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, krediler 21,1 milyar dolar ve ticari krediler 4,5 milyar dolar katkı verirken; net portföy yatırımları 4 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 12,3 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar dolar oldu.

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 616 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 566 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 950 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 214 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 133 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları haziran ayında 1 milyar 49 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 641 milyon dolar ve DİBS piyasasında 114 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin banka ihraçlarında 743 milyon dolar net alış, genel hükümet ve diğer sektörlerin ihraçlarında ise sırasıyla 179 milyon dolar ve 37 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 98 milyon dolar ve 445 milyon dolar net kullanım, genel hükümet 36 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 181 milyon dolar net azalış ve 675 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 494 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 50 milyon dolar net azalış oldu.

Kaynak: DHA

