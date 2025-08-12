Haziran\'da Ciro Endeksi Yüzde 45 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 45, aylık yüzde 3,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 döneminde ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 45 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 32,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 53 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 41,1 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 22,5 ARTTI

Ticaret satış hacmi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,7 arttı. Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,3 arttı.