Haziran Kira Artışı Tavan Oranı Yüzde 32,24

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyonuyla birlikte haziran ayında ev ve iş yerleri için kira artışında tavan oran yüzde 32,24 oldu.

TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı.

Verilerle, haziran ayı kira artış oranı da netleşti. Buna göre, haziran ayında ev ve iş yerlerinde kira artışının tavan oranı yüzde 32,24 oldu.