Haziranda Fiyat Artışları ve Düşüşler - Son Dakika
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Ekonomi

Haziranda Fiyat Artışları ve Düşüşler

03.07.2025 10:47
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Kara yolu taşımacılığında fiyatlar yüzde 23,57 arttı; patates ise yüzde 14,52 ucuzladı.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,52 ile patates olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

En çok patates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı23,57
Kahvaltılık tahıl ürünleri13,02
Şans oyunları8,7
Otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri7,09
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim6,77
Orta öğretim6,24
Elektrikli küçük ev aletleri5,86
Fırın ocak ve fırınlı ocak5,54
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul ve benzeri)5,16
Çikolata ve şekerlemeler5,04
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates-14,52
Yumurta-13,75
Taze sebzeler (patates hariç)-4,23
Tavuk eti-4,03
Bilgisayar ve ekipmanları-2,65
Çocuk giyim-2,21
Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam ve benzeri)-1,89
Süt-1,72
Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası ve benzeri)-1,46
Motosikletler-1,41

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

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