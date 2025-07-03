Haziranda Fiyat Artışları ve Düşüşler

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,52 ile patates olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

En çok patates ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: