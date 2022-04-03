HDI Sigorta'dan Hasar Eğitim Laboratuvarı - Son Dakika
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HDI Sigorta'dan Hasar Eğitim Laboratuvarı

03.04.2022 09:25
HDI Sigorta'dan Hasar Eğitim Laboratuvarı

HDI Sigorta, hasar süreçlerine yönelik teknik bilgi düzeyi ve yetkinliği artırma hedefiyle Hasar Eğitim Laboratuvarı'nı hayata geçirdi.

HDI Sigorta, hasar süreçlerine yönelik teknik bilgi düzeyi ve yetkinliği artırma hedefiyle Hasar Eğitim Laboratuvarı'nı hayata geçirdi.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin sürdürülebilir sigortacılık stratejileri kapsamında hasar yönetim süreçlerine farklı bir boyut getiren Hasar Eğitim Laboratuvarı, otomotiv sistemlerinin arıza teşhis, onarım, ayar ve bakımlarına ilişkin teknik yeterliliği konu alan bir dizi eğitim ve uygulamanın merkezi haline gelecek.

Başta HDI Sigorta Genel Müdürlüğü'ne bağlı oto kaza, hasar ve müşteri ilişkileri birimlerinin interaktif eğitimler alacağı laboratuvardan ilerleyen dönemlerde acente, iş ortakları ve ilgililer de yararlanabilecek.

Projeye uzun vadede meslek liseleri ve üniversiteler de dahil edilerek teknik yetkinliğe sahip sigorta profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. HDI Sigorta Genel Müdürlük binasında yer alan Hasar Eğitim Laboratuvarı, aynı zamanda otomotiv hasarı alanında hizmet veren Türkiye'de "ilk" laboratuvar olma özelliğini taşıyor.

"HDI Sigorta olarak bir ilke daha imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, projenin hem HDI Sigorta hem de sektörün geleceği adına önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bizler dahi yıllardır kullandığımız araçlar ile ilgili temel seviyedeki bilgilere vakıf olamayabiliyoruz. Söz konu su otomobil ve hasar olduğunda teknik bilginin gerekliliği su götürmez bir gerçek. Biz de buradan hareketle eğitimlerimizi uygulamalar ile destekleyerek tek bir çatı altında toplamak istedik ve HDI Sigorta olarak bir ilke daha imza atarak Hasar Eğitim Laboratuvarı'mızı hizmete açtık. İlerleyen zamanlarda farklı fonksiyonlar da ekleyerek geliştireceğimiz laboratuvarın şirket yetkililerimiz, iş ortaklarımız ve tüm ilgililer için verimli bir gelişim alanı olacağına inanıyoruz."

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Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HDI Sigorta'dan Hasar Eğitim Laboratuvarı - Son Dakika


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