Helal İthalat Denetimi TAREKS ile Yapılacak

TİCARET Bakanlığı, ithalat işlemlerinde helal iddiası taşıyan ürünlerin ithalat denetim süreçlerinin artık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) platformu aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç piyasa dengelerini korumak, haksız ticari uygulamalarının önüne geçmek ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim mekanizmalarının güçlendirilmeye devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçleri, dijital altyapımızla entegre edilerek daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuştur. İthalat işlemlerinde helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulamalara konu edilmesini engellemek amacıyla, helal iddiası taşıyan ürünlerin ithalat denetim süreçleri artık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) platformu vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu denetimlerin yasal ve idari çerçevesini belirleyen 'Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/35)' Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 3 ay sonra yürürlüğe girecek yeni mevzuat çerçevesinde, helal uygunluğuna sahip ithal ürünlerin, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca belgelendirilip belgelendirilmediği hususu TAREKS üzerinden titizlikle kontrol edilecektir" ifadelerine yer verildi.

'HELALLİK İDDİASI TAŞIYAN TÜM ÜRÜNLERİN BELGEYE SAHİP OLMASI ZORUNLU'

Bu yasal esasın, ithal edilerek piyasaya arz edilen ve üzerinde helallik iddiası bulunan tüm ürünler için geçerli olduğu vurgulanarak, "Dolayısıyla, Tebliğ eki listede yer almasa dahi ithalat aşamasında helallik iddiası taşıyan tüm ürünlerin geçerli bir helal uygunluk belgesine sahip olması ve bu belgenin mutlaka HAK tarafından akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca düzenlenmiş bulunması zorunludur. Ticaret Bakanlığı olarak, ithalat süreçlerinde şeffaflığı ve güvenliği sağlama kararlılığımız doğrultusunda denetimlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz" denildi.