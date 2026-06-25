Helal Ürün Denetimleri Dijitalleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Helal Ürün Denetimleri Dijitalleşiyor

25.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, helal ürün ithalatını TAREKS ile dijital ortamda denetleyecek.

Ticaret Bakanlığı, helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçlerinin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden dijital ortama taşındığını ve daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, helal iddiası taşıyan ithal ürünlere yönelik denetimlerde yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç piyasa dengelerinin korunması, haksız ticari uygulamaların önlenmesi ve tüketicilerin güvenilir ürünlere erişiminin sağlanması amacıyla denetim mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iç piyasa dengelerini koruması, haksız ticari uygulamaların önüne geçmesi ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşması amacıyla denetim mekanizmalarının güçlendirmeye devam edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, helal iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçleri, dijital altyapımızla entegre edilerek daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İthalat işlemlerinde helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulamalara konu edilmesini engellemek amacıyla, helal iddiası taşıyan ürünlerin ithalat denetim süreçleri artık Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) platformu vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu denetimlerin yasal ve idari çerçevesini belirleyen 'Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 3 ay sonra yürürlüğe girecek yeni mevzuat çerçevesinde, helal uygunluğuna sahip ithal ürünlerin, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca belgelendirilip belgelendirilmediği hususu TAREKS üzerinden titizlikle kontrol edilecektir. Bu yasal esas, yalnızca Tebliğ eki listede yer alan ürünlerle sınırlı olmayıp, ithal edilerek piyasaya arz edilen ve üzerinde helallik iddiası bulunan tüm ürünler için geçerlidir. Dolayısıyla, Tebliğ eki listede yer almasa dahi ithalat aşamasında helallik iddiası taşıyan tüm ürünlerin geçerli bir helal uygunluk belgesine sahip olması ve bu belgenin mutlaka HAK tarafından akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca düzenlenmiş bulunması zorunludur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Helal Ürün Denetimleri Dijitalleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:39:00. #7.12#
SON DAKİKA: Helal Ürün Denetimleri Dijitalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.