Hemoroid ve Anal Fissür Ciddiye Alınmalı

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Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuba Mert, hemoroid ve anal fissür hastalıkların toplumun neredeyse yarısında görüldüğünü ve bu hastalıkların ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre yaygın görülen hemoroid ve anal fissür gibi rahatsızlıklar, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tuba Mert, muayene korkusu ya da hastalığın hafife alınması gibi nedenlerle bu hastalıklarda tedavinin geciktiğini belirterek, "Bu hastalıklar, toplumun yaklaşık yüzde 50'sinde görülüyor. Tedavi, hastalığın evresine göre değişiyor." ifadelerini kullandı.

Hemoroidlerin makat bölgesinde şişlik, kanama ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıktığına değinen Mert, "Hemoroidler, iç ve dış hemoroid olarak iki gruba ayrılır. Hastalığın evresine göre tedavi yöntemlerini belirliyoruz. Evre 1 ve 2'de genellikle medikal tedavi, ılık su banyoları, dışkılama alışkanlığının düzenlenmesi ve krem kullanımı ile hastalık gerileyebiliyor. Ancak Evre 3 ve 4'te cerrahi müdahale gerekebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anal bölgede en sık karşılaşılan ikinci hastalık grubunun anal fissürler olduğunu kaydeden Mert, bu hastalığın genellikle kabızlık veya ishal sonucu tetiklendiğine, hastaların şiddetli ağrı ve kanama şikayetleri ile hastaneye başvurduğuna işaret etti.

Akut anal fissürün, hastalığın erken evresi olduğunu ve uygun tedaviyle iyileştirilebildiğini belirten Mert, "Ancak kronikleşmiş anal fissürlerde cerrahi müdahale kaçınılmazdır. Maalesef, bu hastalığı medikal tedavi ile iyileştirmek mümkün değildir, cerrahi tedavi öneriyoruz." şeklinde görüş belirtti.