Hepsiburada: 2025 Hedefi Kadın Girişimciler ve Dijitalleşme

Ekonomi

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, şirketin sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisi çerçevesinde 2024'ün başarılı geçtiğini, 2025'te ise dijitalleşmeye liderlik etmeyi, KOBİ ve kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gökçetekin, 2024'ün ilk 9 ayında toplam satış hacmini 122 milyar liraya çıkardıklarını ve yüzde 17,4 reel büyüme elde ettiklerini belirtti.

Gökçetekin, toplam sipariş sayısının yüzde 25 artarak 98 milyona ulaştığını aktararak, "Yılın üçüncü çeyreğinde saatte 96 yeni müşteri kazanarak aktif kullanıcı sayımızı 12,3 milyona yükselttik. Müşterilerimizin son 12 aydaki sipariş sıklığı ortalaması 10,8 ile çift hanelere ulaştı." bilgisini paylaştı.

Nilhan Onal Gökçetekin, 2024 sonunda toplam satış hacminde yüzde 75 büyüme beklediklerini, enflasyondan arındırılmış büyüme oranının ise yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti.

Hepsiburada'nın sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisi doğrultusunda güçlü sonuçlar aldığı bir yıl geçirdiğini vurgulayan Gökçetekin, "Faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızı (FAVÖK) yılın ilk 9 ayında yüzde 192 yükselttik. FAVÖK'ün toplam satış hacmine oranı ise 9 aylık dönemde 0,6 puan artışla yüzde 1 oldu. Tüm bunlara paralel olarak 2024'ün üçüncü çeyreğinde, Nasdaq borsasına kote oluşumuzdan bu yana ilk kez faaliyet karı elde ederek, bu alanda önemli bir performans ortaya koyduk. Karlılık oranımız üçüncü çeyrekte 2,1 puan iyileşerek, yüzde 11,5 ile halka arz sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

2025'te kadın girişimcilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

2024'te Türkiye'nin sıkı para politikaları nedeniyle iç talebin baskılandığını ve perakende sektöründe bu etkinin hissedildiğine işaret eden Gökçetekin, "Bu dönemde müşterilerinin de fiyat hassasiyetinin devam etmesi nedeniyle sunduğu fiyat ve ürün çeşitliliği sayesinde e-ticarete olan ilginin devam ettiğini gözlemledik. Bu dönemde perakende sektöründe olduğu gibi biz de yaptığımız kampanyalarla müşterilerimizin yanında olduk. Hepsiburada olarak müşterilerimize sunduğumuz ödeme ve vadelendirme çözümleri sayesinde bu süreçte onları destekleyerek, büyüme yolculuğumuza devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçetekin, 2025'te de ekonomi yönetiminin birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olacağı beklentisini dile getirerek, enflasyondaki düşüş sinyalleriyle birlikte para politikasında gevşeme beklediklerini, bu durumun perakende sektörü ve e-ticaret üzerinde olumlu etki oluşturacağını belirtti.

Türkiye'nin yüksek mobil penetrasyonu ve genç nüfusu sayesinde e-ticaretin büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna değinen Gökçetekin, "Bu çerçevede sektörün önümüzdeki yıllarda da büyümeyi sürdüreceğini ve e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

2025'te dijitalleşmeye liderlik etmeyi, KOBİ ve kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Gökçetekin, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla 8 yılda 60 bin kadın girişimciye ulaştıklarını söyledi.

Gökçetekin, Kasım 2024'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Protokolü" ile bu sayıyı 2030'a kadar 120 bine çıkarma hedefinde olduklarını aktardı.

2024'ün "Efsane Kasım" kampanyasının da rekorlarla geçtiğinin altını çizen Gökçetekin, "Bu dönemde platformumuz 500 milyon kez ziyaret edildi ve saniyede 12 ürün satışı gerçekleştirdik." dedi.

"Dış müşterilere sunduğumuz taşıma hacmini iki katına çıkardık"

Gökçetekin, Hepsiburada Premium programının sunduğu avantajları genişlettiklerini ve kasım sonu itibarıyla Premium üye sayısının 3,7 milyonu aştığına dikkati çekti.

Program kapsamında üyelerin, bedava kargo, her alışverişte yüzde 3 geri ödeme ve ücretsiz BluTV üyeliği gibi avantajlardan faydalandığını belirten Gökçetekin, "Hepsiburada Premium, Türkiye'deki e-ticaret siteleri arasında en fazla tavsiye edilen sadakat programı olarak öne çıkıyor. Premium üyelerimizin Net Tavsiye Skoru, Premium üyesi olmayan müşterilere göre 9 puan daha yüksek." ifadelerine yer verdi.

Gökçetekin, fintek ve teslimat hizmetlerini geliştirerek sektörde farklılaşmayı stratejik bir hedef olarak belirlediklerini kaydetti.

Bu kapsamda, Hepsipay aracılığıyla "Şimdi Al Sonra Öde" ve alışveriş kredisi gibi ödeme çözümleri sunduklarını belirten Gökçetekin, HepsiJET ile de çevreci adımlar atarak, filosuna tamamen yerli üretim elektrikli araçları eklediklerini söyledi.

Gökçetekin, 2024'te lojistik merkezlerinin sayısını artırdıklarını ve 81 ilde kurye ağını genişlettiklerini anımsatarak, "Bu çerçevede, dış müşterilere sunduğumuz taşıma hacmini iki katına çıkardık ve HepsiJET'in dış müşterilerinin toplam taşıma hacmindeki payı yüzde 35'in üzerine çıktı." şeklinde konuştu.

Fintech yatırımları ve e-ticaret çözümleri

Yapay zeka ve teknolojiye yatırım yaparak operasyonel verimliliği artırmayı ve müşterilere daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirten Gökçetekin, bu kapsamda, HepsiAd adlı reklam hizmetiyle iş ortaklarına sektörün en yüksek reklam harcama getirisini sunduklarını dile getirdi.

Hepsipay ve HepsiJet'in platform dışı büyümesine özel önem verdiklerini vurgulayan Gökçetekin, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz finansal teknolojilerle Hepsipay, e-ticaret ve perakende sektörünün en önemli çözüm ortaklarından biri haline geldi. Hepsipay'i ödeme geçidi olarak kullanmaya başlayan firmaların sayısı 127'ye ulaştı. 2024 Hepsipay'i geliştirme ve platform dışında büyütmeye yönelik yatırımlarımızın karşılığını pek çok açıdan aldığımız bir yıl oldu. Benzer şekilde, HepsiJET'in platform dışındaki perakendecilere sunduğu taşıma hacmini yaklaşık iki katına çıkardık. Böylece HepsiJET'in dış müşterilerinin toplam taşıma hacmi içerisindeki payı yüzde 35'in üzerine çıktı. HepsiJET'in hizmet verdiği firmalar arasında bugün Türkiye'nin en büyük perakendecileri yer alıyor."