HİB'den Turizm Sektörüne Destek Talepleri

Ekonomi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü temsilcileri, talep ve çözüm önerilerini sunmak üzere Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

HİB'den yapılan açıklamaya göre, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sektörü Başkanı Hediye Güral Gür başkanlığındaki heyet, talep ve çözüm önerilerini sunmak için Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarından yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, "bahşişin vergilendirilmesine ilişkin" talep ile "konaklama vergisinin maktu tutarda turistlerden alınmasına yönelik" görüş bildirildi.

Heyet, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede, 2025 yılı DFİF bütçesinden Turizm ve Seyahat ilgili Hizmetler sektörüne yönelik pay ayrılması ile hizmet sektörü ticaretinin desteklenmesi ve markalaşmasına yönelik talepleri iletti.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile de görüşen heyet, ödenen bahşişlerin vergilendirilmesindeki değişiklik taleplerini aktardı.

Açıklamada görüşme sonrası görüşlerine yer verilen Gür, "Artan işçilik maliyetleri sebebiyle yeme içme faaliyeti gösteren işletmelerde personelin sürdürülebilirliği sorun teşkil ediyordu. Bu bağlamda bahşiş uygulamasının mevcut gelişmelerle birlikte ele alınarak vergi istisnası konusunda destek olunabileceği talebimizi bakanlık makamı üst yönetimine ilettik." ifadesini kullandı.

Gür, ziyarette, konaklama vergisine ilişkin hususların da görüşüldüğünü bildirdi.