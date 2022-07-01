Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Hilvan ilçesinde ihtiyacı karşılamayan Hilvan Hayvan Pazarında sağlıklı koşullarda hayvan alım satımının ve sevkinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonda gerçekleştirilen Hilvan Hayvan Pazarında idari binaların tadilatlarının yanı sıra parke taşı döşeme, zemin güçlendirme ve çevre duvarı sağlamlaştırma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hilvan Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır hale getirildi - Son Dakika

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