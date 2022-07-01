Hilvan Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır hale getirildi - Son Dakika
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Hilvan Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır hale getirildi

01.07.2022 14:55
Hilvan Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır hale getirildi

Şanlıurfa genelinde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde bulunan hayvan pazarında bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa genelinde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde bulunan hayvan pazarında bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Hilvan ilçesinde ihtiyacı karşılamayan Hilvan Hayvan Pazarında sağlıklı koşullarda hayvan alım satımının ve sevkinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonda gerçekleştirilen Hilvan Hayvan Pazarında idari binaların tadilatlarının yanı sıra parke taşı döşeme, zemin güçlendirme ve çevre duvarı sağlamlaştırma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Büyükşehir ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarıyla Hilvan Hayvan Pazarında canlı hayvan alım satımının sağlıklı ve sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi adına gerekli imkanlar sağlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hilvan Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır hale getirildi - Son Dakika

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