Hindistan LPG Arzını Güvence Altına Aldı

10.03.2026 15:01
Hindistan, Batı Asya'daki çatışmalar nedeniyle LPG arzını güvence altına almak için yasayı yürürlüğe koydu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler devam ederken Hindistan'ın Batı Asya'daki çatışmaların enerji tedarikinde oluşturduğu baskı nedeniyle sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) arzını güvence altına almak amacıyla Temel Emtialar Yasası'nı (Essential Commodities Act) yürürlüğe koyduğu bildirildi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan hükümeti, Batı Asya'daki çatışmaların enerji tedarikinde oluşturduğu baskı nedeniyle LPG arzını güvence altına almak amacıyla Temel Emtialar Yasası'nı yürürlüğe koydu.

Yeni Delhi yönetimi, söz konusu yasa kapsamında kesintisiz ev tipi pişirme gazı tedarikini sağlamak için rafineriler ve petrokimya tesislerine LPG üretimini artırmaları ve bazı hidrokarbon akışlarını LPG üretimine yönlendirmeleri talimatı verdi.

Doğal gaz arzının bazı sektörler için öncelikli tahsis olarak değerlendirilmesi ve bu sektörlere son altı aylık ortalama tüketimlerinin yüzde 100'üne kadar gaz sağlanması öngörülüyor.

Öncelikli sektörler arasında evlere boru hattı üzerinden verilen doğal gaz tedariki, ulaşımda kullanılan sıkıştırılmış doğal gaz, LPG üretimi ile boru hattı kompresörleri ve diğer kritik boru hattı operasyonları yer alıyor.

Düzenleme kapsamında gübre fabrikalarına sağlanan doğal gazın son altı aylık ortalama tüketimlerinin yüzde 70'i seviyesinde sürdürülmesi planlanırken ulusal gaz şebekesi üzerinden gaz alan çay endüstrisi ile sanayi ve ticari tüketicilere ortalama tüketimlerinin yüzde 80'i oranında gaz sağlanması hedefleniyor.

Petrol rafinerilerinin ise LNG tedarikinde yaşanabilecek aksaklıkların etkisini azaltmak amacıyla gaz kullanımını son altı aylık ortalama tüketimlerinin yaklaşık yüzde 65'i seviyesine düşürmeleri öngörülüyor.

Ayrıca, enerji üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcılarının üretim, ithalat, stok, tahsis ve tüketim verilerine ilişkin bilgileri merkezi hükümete bildirmeleri gerekiyor.

Rafinerilere LPG üretimi arttırma talimatı

Öte yandan Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından LPG üretiminin arttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yakıt tedarikinde yaşanan jeopolitik aksaklıklar ve LPG tedarikindeki kısıtlamalar ışığında, bakanlık petrol rafinerilerine LPG üretimini artırma ve bu ek üretimi yurt içi LPG tüketimi için kullanma talimatı vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, tedarikte stokçuluk ve karaborsayı önlemek amacıyla tüketiciler için rezervasyonlar arasında 25 günlük bekleme süresi uygulaması başlattı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere saldırmasının ardından boğazdaki ticari gemi trafiği sert şekilde düşmüştü.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve LNG başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, fiyatlarda keskin yükselişlere yol açarken enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA

