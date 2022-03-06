Hindistan menşeli pet film ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlem devam edecek - Son Dakika
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Hindistan menşeli pet film ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlem devam edecek

06.03.2022 09:12
Hindistan menşeli pet film ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlem devam edecek

Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (pet) film" ithalatına ilişkin başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (pet) film" ithalatına ilişkin başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (pet) film" ürünlerinin ithalatında uygulanan mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda sübvansiyonun ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendirmesi sonucunda yürürlükteki sübvansiyona karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda, telafi edici vergi şeklindeki kesin önlem oranı söz konusu üründe yüzde 4,25 ila 11,61 arasında değişen oranlarda uygulanacak.

YORUMLAR
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Ticaret Bakanlığı, Gazete, India, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hindistan menşeli pet film ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlem devam edecek - Son Dakika


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