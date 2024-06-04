Hindistan\'da Seçim Sonuçları Borsayı Olumsuz Etkiledi

Ekonomi

Hindistan'daki genel seçim yarışında, Başbakan Narendra Modi'nin başında bulunduğu ittifakın seçim çıkış anketlerinde öngörülen ezici çoğunluğu kazanma ihtimalinin düşük olmasının ardından borsa Mart 2020'den beri gün içi en yüksek düşüşünü yaşadı.

Seçim kurulunca aktarılan ilk verilere göre, Başbakan Modi'nin, Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA), yarışı ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi öncülüğünde kurulan Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı'na (INDIA) karşı 290'a 222 sandalyeyle önde götürüyor.

BJP'nin 543 üyeli parlamentonun alt kanadında tek başına çoğunluğu sağlaması olası görünmezken hükümeti kurmak için NDA'nın müttefiklere ihtiyaç duyması bekleniyor. Bu durumun yatırımcılar tarafından ekonomiyi güçlendirmek için popüler olmayan reformların uygulanmasının daha zor hale gelebileceği tartışma konusu.

Nifty 50 endeksi günü yüzde 5,9 düşüşle 21.884,50 puanda kapattı. Endeks gün içinde yüzde 8,5 gerileyerek 21.300 puana kadar düştü.

BSE Sensex ise yüzde 5,74 azalışla 72.079,05 puandan günü tamamladı. Endeks gün içinde yüzde 8'den fazla azalarak 70.285 puana kadar geriledi.

Hindistan'daki hisse senedi göstergelerinin pazartesi günü rekor seviyelere ulaştıktan sonra, seçimin ilk sonuçlarının gelmesiyle bugün düşmesi ise dikkati çekti.

Hindistan'da hisse senedi gösterge endekslerinin bugünkü gün içi düşüşü, ilk Kovid-19 salgınının yaşandığı Mart 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüş olarak kayıtlara geçti.

Hafta sonu tüm sandık çıkış anketlerine göre BJP açık ara önde olsa da Başbakan olarak üçüncü dönemi zorlayan Modi, BJP liderliğindeki NDA'nın en az 400 sandalye kazanmasını hedefliyor.

Seçim çıkış anketlerine güvenmediğini açıklayan muhalefet bloku ise bir önceki seçimin üzerinde sandalye kazanacağını iddia ediyor. Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için Halk Meclisi'ndeki 543 sandalyeden 272'sine sahip olması gerekiyor.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da sandık başına gitmişti.