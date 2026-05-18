Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Hisarcıklıoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 11:37
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençlerin gücüne vurgu yaparak 19 Mayıs'ı kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefine gençlerin enerjisi ve vizyonuyla ulaşılacağını kaydetti.

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milleti için umut ve kararlılığın simgesi olan bir dönüm noktası olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, sadece bir bayram değil, aynı zamanda gençlerimize duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en güçlü ifadesidir. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan gençlerimizin, bilimde, teknolojide, üretimde, sporda ve girişimcilikte daha güçlü bir Türkiye için önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. TOBB camiası olarak, gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve girişimcilik ekosistemine katılımına destek vermeyi, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefimize, gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

