Hisse senetleri haftalık yüzde 3,25 kazandırdı, altının gramı 6 bin 830 liraya geriledi - Son Dakika
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Hisse senetleri haftalık yüzde 3,25 kazandırdı, altının gramı 6 bin 830 liraya geriledi

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,25 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,87 azalışla 6 bin 830 liraya indi. Dolar/TL yüzde 0,34, avro/TL ise yüzde 0,38 yükselirken, yatırım fonları yüzde 0,87, emeklilik fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,25, dolar/TL yüzde 0,34 ve avro/TL yüzde 0,38 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,87 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.000,94 puanı ve en yüksek 14.673,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,25 üstünde 14.467,25 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 azalışla 6 bin 830 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 284 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,83 azalışla 11 bin 190 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artışla 48,46050 liraya, avro da yüzde 0,38 yükselişle 56,4710 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,87, emeklilik fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisse senetleri haftalık yüzde 3,25 kazandırdı, altının gramı 6 bin 830 liraya geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisse senetleri haftalık yüzde 3,25 kazandırdı, altının gramı 6 bin 830 liraya geriledi - Son Dakika
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