Hizan\'da Karakovan Balı Hasadı Devam Ediyor

Ekonomi

Bitlis'in Hizan ilçesinde ilkbahar mevsiminde yüksek bölgelere bırakılan kovanlarda katkı maddesi kullanılmadan üretilen karakovan balının hasadı devam ediyor.

İlçede kekik ve geven başta olmak üzere zengin ve endemik bitki çeşitliliğine sahip 3 bin rakımlı yaylalarda konaklayan arıcılar, ürettikleri balın hasadını sürdürüyor. Kilosu bin 500 TL olan karakovan balı, ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. İlçede arıcılık yapan Serhan Durmaz, bal hasadı yaptıklarını belirterek, "Herhangi bir müdahale edilmeden bal üretiyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yoktur. Yaklaşık 2 bin kovanla üretim yapıyoruz. Firma olarak da senede 60 ila 70 ton bal satıyoruz. Hizan ilçesinde binlerce çeşit çiçekten alınan polenleri arılar bala çeviriyor. Lezzetli ballarımız var" dedi.

Hasan Durmaz ise hakiki Hizan karakovan balının tadının çok güzel olduğunu belirterek, "Hizan'da üretim çok gelişmiş. 20 tona yakın alım satım yapıyoruz ve üretiyoruz. Ortalama 70 ila 80 ton bal çıkıyor" ifadelerini kullandı. - BİTLİS