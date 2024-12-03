Hizmet Enflasyonu En Düşük Seviyede

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 47,1 gerçekleştiğini, Mayıs ayına göre gerilemenin 28,4 puan olduğunu kaydetti. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonunun yüzde 40'ın altına gerilediğini ifade eden Şimşek, "Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA