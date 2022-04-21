Hizmet İhracatçıları Birliği'nde Ahmet Bolat başkan seçildi - Son Dakika
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Hizmet İhracatçıları Birliği'nde Ahmet Bolat başkan seçildi

21.04.2022 11:51
Hizmet İhracatçıları Birliği'nde Ahmet Bolat başkan seçildi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) seçimli olağan genel kurulunda, mevcut yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeniden başkan seçildi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) seçimli olağan genel kurulunda, mevcut yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeniden başkan seçildi.

HİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin seçimli olağan genel kurul toplantısına Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri de katıldı. Mevcut yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Bolat'ın tek listesi ile girilen seçimlerde, üyeler Bolat'ın listesi ile devam kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bolat, "Koltuğa değil göreve talibim. Cari açıkla mücadelede büyük rol oynayan hizmet ihracatını kısa sürede 2 katına çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tüm dünyaya yayılmış olan geniş uçuş ağını da hizmet ihracatının artması için kullanacaklarını belirten Bolat, başta yazılım sektörü olmak üzere, yurt dışında ihalelere girecek firmalara lojistik destek vereceklerini, gittikleri ülkede yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Bolat, şöyle devam etti:

"Yoğun ülke ve dünya gündemine rağmen bizleri dinleyen ve hizmet ihracatının öneminin farkında olup, sorunlarımıza çözüm üreten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkililerimize sektörümüz adına teşekkür ederiz. Pandemi koşullarına rağmen, 2021 yılını 56,7 milyar dolar ihracatla kapatan ve 25,2 milyar dolar seviyesinde dış ticaret fazlası veren hizmet sektörlerimizin, kendisine olan bu güveni boşa çıkarmayacağına ve önümüzdeki dönemlerde açıklayacağı rekor ihracat rakamları ile cevap vereceğine inanıyorum."

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Togo Cumhuriyeti, Ahmet Bolat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hizmet İhracatçıları Birliği'nde Ahmet Bolat başkan seçildi - Son Dakika


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