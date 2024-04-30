Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart'ta Yüzde 3,64 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart'ta Yüzde 3,64 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart\'ta Yüzde 3,64 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,64 artış gösterdi. Yıllık bazda ise H-ÜFE yüzde 85,41 artış kaydetti. Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim, gayrimenkul, mesleki, bilimsel ve teknik, idari ve destek hizmetlerinde de artışlar yaşandı.

30.04.2024 10:15
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,64, yıllık bazda yüzde 85,41 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,96, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 97,65 artış kaydetti.

H-ÜFE'de bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,86, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,8, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,37, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,56 artış kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Mart'ta Yüzde 3,64 Arttı - Son Dakika

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