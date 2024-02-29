Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak'ta Yüzde 15,25 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak'ta Yüzde 15,25 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,25, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 80,68 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, gayrimenkul hizmetleri, mesleki bilimsel ve teknik hizmetler ile idari ve destek hizmetlerinde de yüksek oranlarda artış kaydedildi.

29.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 15,25, yıllık bazda yüzde 80,68 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,25, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış kaydetti.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,2, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 92,44 yükseldi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,32 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak'ta Yüzde 15,25 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak'ta Yüzde 15,25 Arttı - Son Dakika
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