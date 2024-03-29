Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,94, yıllık bazda yüzde 83,02 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 arttı.
Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,52 artış kaydetti.
H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,69 artış gösterdi.
Son Dakika › Ekonomi › Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 2,94 Arttı - Son Dakika
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ayakkabıcılık sektörüne yönelik proje çalışmaları kapsamında Mekap Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender'le bir araya geldi. Kara, ayakkabıcılık sektörüne yeni eleman yetiştirilmesi ve Trabzon'da ayakkabı imalatının artırılması için proje fikri oluşturduklarını belirtti. Selçuk İskender ise sektöre destek vereceklerini ifade etti.
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Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Antalya Şubesi'ni ziyaretinde, eski elektrik santralini de restore ederek Antalya'ya kazandıracaklarını aktardı.
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, 1 Nisan itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ereceğini belirterek, pazar günü yapılacak seçimler ve Ramazan Bayramı tatili öncesinde özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların, hem yaz lastiklerini taktırmaları hem de yazlık bakımlarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve çocuk besinlerine erişmekte zorluk çeken ailelere destek olmak amacıyla başlattığı 'Halk Mama' projesi kapsamında Alanyalı çocukları da sağlıklı mama ile buluşturmaya devam ediyor.
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