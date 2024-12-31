Hizmet Üretici Fiyatları Aylık %0,76 Azaldı, Yıllık %53,44 Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının kasımda aylık yüzde 0,76 azaldığını, yıllık yüzde 53,44 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,76 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 48,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,54 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,25 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,49 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,42 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,87 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,63 azalış gerçekleşti.