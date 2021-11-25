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Honor'un akıllı ürünleri "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında satışta - Son Dakika

Honor'un akıllı ürünleri "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında satışta

25.11.2021 14:47
Honor'un akıllı ürünleri "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında satışta

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor'un akıllı ürünleri, Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında satışa çıktı.

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor'un akıllı ürünleri, Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında satışa çıktı.

Şirket açıklamasına göre, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ve 32 saate varan uzun pil ömrüyle gelen Honor Earbuds 2 Lite, Efsane Kasım ayı indirimlerine özel fiyat etiketiyle satılıyor. Üç farklı boyda kulaklık ucuyla birlikte gelen Earbuds 2 Lite, 10 saat müzik dinlemenin yanı sıra sadece 10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım imkanı da sunuyor.

1.47 inç büyük Amoled ekranıyla bir bileklikten çok daha fazlasını sunan Honor Band 6 da satışa çıkan indirimli ürünler arasında yer alıyor. Honor Band 6, 14 günlük pil ömrüyle rakiplerinden sıyrılırken, akıllı 7/24 kalp ritim takibi, kan oksijen seviyesi takibi, 10 profesyonel egzersiz moduyla öne çıkıyor.

Honor'un Türkiye pazarında öne çıkan ürünlerinden Honor MagicWatch 2 de indirimler kapsamında satılıyor. Üretiminde havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan rafine 316L paslanmaz çelik kullanılan akıllı saat modeli MagicWatch 2, daha kişisel ve verimli bir spor hayatı için koşu, yürüyüş, bisiklet, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman ve kürek gibi 8 dış, 7 iç ortam sporu için hedef bazlı takip desteği sunuyor. MagicWatch 2 ile hareket halindeyken ister kulaklıkla ister akıllı saatin dahili hoparlör ve mikrofonunu kullanarak, bluetooth üzerinden telefon 150 metreye kadar olan mesafeden bile telefon görüşmeleri yapılabiliyor.

Honor'un ürünlerine Hepsiburada internet sitesi ve uygulaması üzerinden kasım sonuna kadar ulaşılabiliyor.

Hepsiburada, Müzik, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor'un akıllı ürünleri 'Efsane Kasım' kampanyası kapsamında satışta - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Honor'un akıllı ürünleri "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında satışta - Son Dakika
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