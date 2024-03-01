HSBC: Carry Trade Dinamikleri TL için Destekleyici Hale Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

HSBC: Carry Trade Dinamikleri TL için Destekleyici Hale Geldi

HSBC, para politikasının geleneksel tarafa yaklaşmasıyla carry trade dinamiklerinin Türk lirası (TL) için destekleyici hale geldiğini belirtti. HSBC'nin raporunda, TL'deki değer kaybının sınırlı kalacağı öngörüsü yer aldı. TCMB'nin tercihinin TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu sinyali verildi. Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği vurgulandı. HSBC'nin dolar/TL tahmini 33 seviyesinde olduğu bildirildi.

01.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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HSBC, para politikasının önemli bir derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin Türk lirası (TL) için destekleyici hale geldiğini belirtti.

HSBC'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar FX Yol Haritası" başlıklı raporunda, TL'deki değer kaybının, hem hız hem de ölçek olarak sınırlı kalacağı öngörüsünde bulunuldu.

Para politikasının önemli derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldiği belirtilen raporda, TCMB'nin tercihinin, TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu yönünde sinyal verdiği aktarıldı.

Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği vurgulanan raporda, "Sıkı para politikası koşulları, dolarizasyon riskini sınırlayarak TL'yi destekliyor. TL mevduat faizleri hem nominal hem de reel olarak daha cazip hale geldi." değerlendirmesine yer verildi.

HSBC'nin 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL tahmininin 33 seviyesinde olduğu bildirilen raporda, makro görünümün, özellikle cari açıkta daralma şeklinde, TL için destekleyici olmasının beklendiği kaydedildi.

Carry trade, "faizlerin düşük olduğu bir ülkenin para biriminden borçlanarak, yüksek faiz getiren başka bir ülkeden faiz getirisi elde etmek" anlamına geliyor.

Kaynak: AA

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